Госдума ввела штрафы за неуплату экосбора и сокрытие данных о выпущенной упаковке

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении поправки в КоАП РФ, которые ввели ответственность за сокрытие или предоставление недостоверной информации по расширенной ответственности производителей и за неуплату экологического сбора.

Институт расширенной ответственности производителей (РОП) действует в России с конца 2014 года. Он подразумевает, что производитель товаров, оборачивающихся на территории РФ, должен сам переработать часть своей упаковки, вышедшей из употребления, поручить это специализированной компании или заплатить за нее государству экологический сбор. РОП базируется на нормативе утилизации разных фракций мусора и ставке экологического сбора. Участники мусороперерабатывающего рынка выражали мнение, что сейчас этот институт в России представляет собой атавизм, поскольку норматив и ставка сборов слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов, и не было ответственности за непредставление данных об объеме выпущенной упаковки и неуплату экосбора.

Принятые в четверг поправки в КоАП ввели штрафы от 3 до 6 тыс. рублей для должностных лиц и от 70 до 150 тыс. рублей для юридических лиц за непредставление или несвоевременное представление данных о вышедших из оборота товарах. При передаче неполной или недостоверной информации виновник может заплатить от трех до шести тысяч рублей, если это должностное лицо, или двукратный размер экологического сбора по каждой группе товаров, но не менее 250 тыс. рублей, если это юридическое лицо. Если компания не заплатила экологический сбор в срок, то ей предъявят штраф, в три раза превышающий сумму сбора, но не менее 500 тыс. рублей.

Также появился штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, перевозке, переработке и обезвреживанию промышленного и коммунального мусора: для граждан он составит от двух до трех тысяч рублей, для юридических лиц - от 250 до 350 тыс. рублей. За нарушения при размещении отходов производства и потребления с человека смогут взыскать от трех до пяти тысяч рублей, с должностного лица - от 40 до 50 тыс. рублей, с компании - от 60 до 70 тыс. рублей (или предприятие приостановят на срок до 90 суток).

За размещение мусора на полигонах сверх утвержденных лимитов юридические лица будут вынуждены заплатить от 200 до 350 тыс. рублей. Также операторов полигонов смогут наказывать за непроведение экологического мониторинга на своих объектах: ответственность для должностных лиц составит от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 350 тыс. рублей.

Отдельными статьями прописаны штрафы за нарушения при обороте веществ, разрушающих озоновый слой, отходов животноводства, при производстве, обращении или обезвреживании потенциально опасных микроорганизмов и химических веществ, в том числе радиоактивных, и при рекультивации отработанных карьеров коммунальным мусором.