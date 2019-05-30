В Пензе протестировали систему установки протеза аортального клапана без остановки сердца

ПЕНЗА, 30 мая. /ТАСС/. Пензенские ученые совместно с коллегами из Центра кардиологии Минздрава России разработали первый отечественный протез аортального клапана сердца с трансфеморальной (через сосуды) системой доставки без вскрытия грудной клетки и остановки сердца. В четверг с целью тестирования технологии протез клапана установили свинье, рассказал ТАСС главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Пенза Владлен Базылев в ходе VI Межрегионального форума InnoMed-2019.

Порок (стеноз) аортального клапана - одна из наиболее распространенных форм патологии сердечно-сосудистой системы. По словам Базылева, у 30% пациентов старше 70 лет выявляют это заболевание. Традиционно стеноз лечат при помощи операции со вскрытием грудной клетки в условиях искусственного кровообращения, при этом у пожилых пациентов не исключен риск серьезных осложнений и смерти.

"Первый отечественный протез аортального клапана сердца с трансфеморальной системой доставки позволяет устанавливать клапан больному человеку через бедренную артерию по сосудам без проведения открытой хирургической операции и без остановки сердца. Сегодня в рамках доклинических испытаний системы доставки протез установили свинке", - сказал Базылев.

Ноу-хау из Пензы

По словам собеседника, сам клапан разработан пензенскими учеными еще в 2015 году и активно устанавливается пациентам. Новая технология доставки протеза - совместная разработка ученых научно-производственного предприятия "МедИнж", Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Пенза и Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России. Аналоги отечественной разработке на рынке есть, но все они импортного производства и стоят вдвое дороже российского протеза - более 1 млн рублей.

"Впрочем после появления российской разработки цены на импортные аналоги снизились. Так или иначе - за этой технологией будущее, уже сейчас подобная система распространена в Европе, и, скорее всего, таких операций будут делать все больше и больше", - прокомментировал Базылев. В пресс-службе регионального министерства промышленности уточнили, что разработка пензенских ученых позволит сохранять здоровье и жизнь больным пациентам пожилого возраста, которым противопоказана традиционная хирургическая операция с остановкой сердца.

Доклинические испытания

В четверг в Центре доклинических исследований технопарка "Рамеев" пензенские ученые, используя новую систему, установили отечественный протез аортального клапана в сердце свиньи.

"Операцию проводили врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Пенза Андрей Борисович Воеводин и специалист "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России Александр Сергеевич Колегаев. Вся процедура заняла 15 минут, в то время как операция по установке протеза традиционным способом длится порядка трех часов. Свинка жива, чувствует себя хорошо. Ближайший год она будет участницей эксперимента, итоги которого позволят оценить эффективность изделия и технологии", - пояснил Базылев.

По словам собеседника, сейчас разработка проходит стадию доклинических испытаний, врачи смотрят, насколько адаптировано устройство, удобно ли в использовании, есть ли недочеты. "Думаю, к концу года мы подадим документы на регистрацию, а со следующего года начнутся клинические испытания", - отметил Базылев.

VI Межрегиональный форум InnoMed - 2019 проходит в Пензе с 30 по 31 мая. Организаторами форума выступают правительство Пензенской области и Министерство промышленности и торговли РФ. В рамках профессиональной дискуссии участники намерены обсудить вопросы развития медицинской и фармацевтической промышленности, регулирования рынка медицинских изделий и интеграции российской медицинской науки в производственный комплекс регионов.