Минстрой профинансирует пилотный проект "Умный город" в Ингушетии

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Минстрой РФ одобрил заявку мэрии административного центра Ингушетии - Магаса на выделение 32 млн рублей для реализации пилотного проекта "Умный город", сообщил ТАСС в четверг мэр города Беслан Цечоев.

В 2018 году Минстрой России включил Магас в список 18 российских городов, в которых в рамках пилотных проектов протестируют централизованные информационные системы и точечные смарт-разработки федеральной программы "Умный город".

"Нашу заявку по финансированию и реализации в Магасе пилотного проекта "Умный город" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" одобрило Министерство строительства России. Нам выделили 32 млн рублей, все задуманные нами проекты мы по программе должны завершить до 2024 года, но я уверен, что мы реализуем проект до конца 2019 года", - сказал Цечоев.

По его словам, реализация проекта предполагает внедрение в Магасе новых "умных" технологий и увеличение количества уже имеющихся.

"Средства эти мы направим на внедрение "умных" технологий. Мы добавим новые остановочные павильоны с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и электронной библиотекой, умные мусорные урны на солнечных батареях. Все планы разбиты на категории, к примеру, в сфере ЖКХ мы планируем установить датчики наполняемости мусорных баков, чтобы коммунальщики знали, что пора очистить их, установим датчики наполняемости и на урнах, в которые горожане складывают одежду для малоимущих, которую мы направляем в благотворительные фонды, и т. д.", - добавил мэр.

Магас является членом Всемирной организации WeGO, которая объединяет руководство городов и стран, заинтересованных в улучшении качества жизни горожан на основе электронного управления посредством внедрения интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI).