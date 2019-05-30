В СК заявили, что дети в России чаще всего сбегают из дома к друзьям или на прогулку

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Дети в России в основном сбегают из дома, чтобы увидеться с друзьями, погулять, стать самостоятельным, а также из-за склонности к бродяжничеству. Об этом сообщила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева.

По ее словам, наибольшее число случаев пропажи детей отмечено в Республике Коми, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, Амурской, Кировской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге. А самый большой процент повторных уходов - в Республике Марий Эл, Удмуртии, Марий Эл и Удмуртии, Красноярском крае, Архангельской, Кировской, Свердловской и Курганской областях.

"Отчасти это связано с большим количеством в этих регионах учреждений для детей-сирот. К примеру, в Свердловской области их 83, в Курганской - 15", - сказала Минаева в интервью, которое выйдет в "Российской газете" 31 мая, в преддверии Международного дня защиты детей. При этом такая тенденция может быть и следствием недостаточной работы местных органов системы профилактики безнадзорности.

Как рассказала Минаева, дети зачастую сбегают, чтобы увидеться с родными, друзьями или из-за склонности к бродяжничеству. В некоторых случаях это объясняется психическими отклонениями. "Среди других причин - уходы с целью прогулки, стремление к самостоятельной взрослой жизни, нежелание соблюдать общепринятые правила и нормы поведения", - сообщила она.

Вместе с тем гораздо реже дети убегают, потому что стали жертвами преступления. По словам Минаевой, такие факты единичны и за прошлый год зафиксировано лишь 15 подобных случаев. Они произошли в Бурятии, Кабардино-Балкарии, Пермском крае, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Московской, Тверской, Челябинской областях, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском округе. По данным СК, в 2018 году возбуждено 65 уголовных дел о преступлениях в отношении детей в период их безвестного отсутствия. По направленным в суд уголовным делам этой категории обвинялись 6508 человек. Всего за прошлый год следователи возбудили более 20 тыс. уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних.