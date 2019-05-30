Новый микрорайон открыли в Чечне для переселения жителей оползневых зон

ГРОЗНЫЙ, 31 мая. /ТАСС/. Новый микрорайон на 128 домов возвели в чеченском селе Знаменское для переселения жителей оползневых зон. В торжественной церемонии открытия принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Жилье получат пострадавшие жители из оползневых зон. Новоселы смогут встретить праздник Ураза-Байрам в собственных уютных домах. Строительные работы завершены в короткие сроки и с высоким качеством. Новый комплекс состоит из 128 домов с удобствами и коммуникациями", - отметил на открытии Кадыров.

Общая площадь нового микрорайона 16 076 кв. м. В благоустроенные дома переселят 963 человек. Поселок носит имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

"В ходе строительных работ проложено около 3 км дорожного полотна, проведены линии электропередачи - более 5 тыс. м, газопровод протяженностью более 10 тыс. м и водопровод - более 11 тыс. м. Микрорайон обустроен новой артезианской скважиной с установкой водонапорной башни объемом 25 куб. м, установлены две трансформаторные подстанции общей мощностью 1030 кВА", - сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Муслим Зайпуллаев.

В ближайшее время на территории микрорайона построят еще 35 домов, на 2020 год запланировано строительство детского сада на 140 мест и поликлиники на 500 посещений в смену. Мероприятия по переселению граждан из оползневых зон на территории Чечни реализуются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике" за счет федерального и регионального бюджетов.

В Чечне в зоне воздействия оползневых процессов проживают более 25 тыс. человек, из которых более 4,7 тыс. человек живут в зонах особого риска. В рамках федеральной целевой программы "Юг России" в 2015 году в районы с благоприятными условиями проживания переселено 619 семей - свыше 3,8 тыс. человек, в 2016-2017 годах средства на переселение региону не выделялись, в 2018 году помощь оказана 22 семьям.