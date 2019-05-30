Выпускники российских школ напишут ЕГЭ по истории и химии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. 11-классники будут сдавать Единый госэкзамен по истории и химии 31 мая. Данные предметы сдаются участниками ЕГЭ по выбору, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

"Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали около 120 тыс. человек, из них 117,5 тыс. - выпускники текущего года. ЕГЭ по этому предмету пройдет в 2817 пунктах проведения экзаменов [ППЭ]", - отмечается в сообщении.

Работа состоит из двух частей, включает 25 заданий. На выполнение отводится три часа 55 минут. Минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

"Сдавать ЕГЭ по химии намерены 97,5 тыс. участников, в том числе 95 тыс. выпускников текущего года. Для проведения экзамена будет задействовано 2679 ППЭ", - сообщается в пресс-релизе.

Участникам нужно выполнить 35 заданий за 3,5 часа. На экзамене можно использовать непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии - 36. Свои результаты выпускники узнают не позднее 14 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля.