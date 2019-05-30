Bloomberg: Хиллари Клинтон займется производством кино и телепередач

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и ее дочь Челси учреждают частную компанию, которая займется реализацией проектов в кинематографе и на телевидении. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Клинтон с дочерью ведут переговоры с рядом киностудий по вопросу финансирования упомянутых выше проектов. Эти проекты будут посвящены главным образом представительницам прекрасного пола. Замысел заключается в том, чтобы продукт пользовался не только коммерческим успехом, но и оказывал воздействие на состояние американского общества и культуры, пояснили источники агентства.

Хиллари Клинтон, которой 71 год, следует по стопам бывшего президента США Барака Обамы. Он вместе с супругой Мишель в мае заключили с компанией потокового видео Netflix многолетний контракт, предусматривающий участие в съемках фильмов, сериалов и передач. "Эти проекты будут доступны в 125 млн домов, являющихся подписчиками Netflix в 190 странах", - информировала компания.

По оценке Bloomberg, Хиллари Клинтон, несмотря на слухи, окончательно ушла из большой политики и не намерена повторно баллотироваться на пост президента США. По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах республиканец Дональд Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей экс-госсекретарь опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

Система непрямых выборов президента существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого главу государства, а за так называемых выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Согласно правилам, кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.