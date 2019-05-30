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Bloomberg: Хиллари Клинтон займется производством кино и телепередач

По информации агентства, экс-госсекретарь вместе с дочерью ведут переговоры с несколькими киностудиями

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и ее дочь Челси учреждают частную компанию, которая займется реализацией проектов в кинематографе и на телевидении. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Клинтон с дочерью ведут переговоры с рядом киностудий по вопросу финансирования упомянутых выше проектов. Эти проекты будут посвящены главным образом представительницам прекрасного пола. Замысел заключается в том, чтобы продукт пользовался не только коммерческим успехом, но и оказывал воздействие на состояние американского общества и культуры, пояснили источники агентства.

Хиллари Клинтон, которой 71 год, следует по стопам бывшего президента США Барака Обамы. Он вместе с супругой Мишель в мае заключили с компанией потокового видео Netflix многолетний контракт, предусматривающий участие в съемках фильмов, сериалов и передач. "Эти проекты будут доступны в 125 млн домов, являющихся подписчиками Netflix в 190 странах", - информировала компания.

По оценке Bloomberg, Хиллари Клинтон, несмотря на слухи, окончательно ушла из большой политики и не намерена повторно баллотироваться на пост президента США. По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах республиканец Дональд Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей экс-госсекретарь опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

Система непрямых выборов президента существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого главу государства, а за так называемых выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Согласно правилам, кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.

Теги
Обама, БаракСШАКлинтон, ХиллариОбама, Мишель
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