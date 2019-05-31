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Ректор ТОГУ назначен врио секретаря хабаровского отделения "Единой России"

Решение принято в ходе заседания президиума генерального совета партии

ХАБАРОВСК, 31 мая. /ТАСС/. Ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Сергей Иванченко назначен временно исполняющим обязанности секретаря хабаровского регионального отделения партии "Единая Россия" взамен снявшего с себя полномочия секретаря председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергея Луговского. Об этом сообщила пресс-служба реготделения партии.

"Ректор ТОГУ, член высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Иванченко назначен временно исполняющим обязанности секретаря хабаровского регионального отделения партии", - говорится в распространенном релизе.

Решение было принято в ходе заседания президиума генерального совета партии в Москве. Иванченко ранее был назначен председателем регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования партии в Хабаровском крае. Комитет создали на базе сформированного, в том числе представителями партии, общественного движения "Время перемен".

"Общественным движением "Время перемен" в Хабаровском крае было организовано предварительное голосование, главным итогом которого стало обновление кадров и появление новых лиц, готовых к серьезной работе. Теперь нам предстоит организовать их выдвижение в качестве кандидатов на осенних выборах и продолжить следовать объявленному курсу на перемены и объединение конструктивных сил", - приводятся в сообщении слова Иванченко.

Луговской сложил с себя полномочия 26 мая во время проведения предварительного голосования. Он также снял свой кандидатуру с праймериз. Свое решение Луговской объяснил необходимостью дать возможность работать в регионе новым политикам.

Теги
РоссияХабаровский край
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