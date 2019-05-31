Заместителем главы Владивостока назначен референт Владимир Черепков

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Бывший референт администрации Владивостока Владимир Черепков приступил в пятницу к исполнению обязанностей заместителя мэра, сообщает пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе подтвердили ТАСС, что новый вице-мэр является сыном Виктора Черепкова, занимавшего пост главы города в течение нескольких периодов с 1993 до 1998 годы.

"Сегодня, 31 мая, к обязанностям заместителя главы администрации Владивостока приступил Владимир Черепков. Он стал шестым вице-мэром города. Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров администрации Владивостока, Владимир Черепков будет курировать пять направлений в работе мэрии. Речь идет об управлении транспорта, управлении по взаимодействию с правоохранительными органами, управлении международных отношений, управлении по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив, управлении по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Владимир Викторович Черепков "Университет Российской академии образования". В разное время работал на муниципальном предприятии Владивостока "Служба спасения", во Владивостокском поисково-спасательном отряде, Государственном учреждении Москвы "Пожарно-спасательный центр", "Центральном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России", департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы, "Городском агентстве управления инвестициями" (Москва). С апреля 2019 года занимал должность референта администрации Владивостока.

Судьба Виктора Черепкова

Политическая судьба его отца Виктора Черепкова связана со скандальным отстранением его от должности мэра и возвращением по решению Государственной думы. 6 июня 1993 года Виктор Черепков был избран мэром Владивостока, получив 67% голосов избирателей, но уже 11 февраля 1994 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о взятке в виде наручных швейцарских часов Omega стоимостью около 2,7 млн рублей. 16 марта того же года губернатор Приморского края Евгений Наздратенко подписал постановление об отстранении Черепкова от должности.

Градоначальник забаррикадировался в своем рабочем кабинете и для его выдворения из мэрии пришлось вызывать ОМОН. В конце апреля 1994 года Черепкову предъявили официальное обвинение. 28 ноября того же года Генеральная прокуратура РФ прекратила уголовное дело "за отсутствием состава преступления" (сотрудники УВД Приморского края, возбудившие дело против мэра, были обвинены в фальсификации взятки и осуждены).

23 декабря 1994 года президент РФ Борис Ельцин своим указом отстранил Виктора Черепкова от должности в связи с "длительным неисполнением своих обязанностей". 18 июля 1996 года Госдума РФ приняла постановление о незаконном отстранении от должности мэра Владивостока. 14 августа того же года решением Хамовнического районного суда Москвы он был восстановлен на посту. Указом президента РФ от 24 сентября 1996 года был восстановлен в должности. 11 декабря 1998 года Виктор Черепков ушел с поста мэра в связи с истечением срока полномочий.

Позже он избирался депутатом государственной думы, участвовал в выборах губернатора Приморья и выборах мэра Владивостока в 2013 году, на которых занял второе место. В последние годы жизни Виктор Черепков страдал от онкологического заболевания. Скончался в Москве в сентябре 2017 года. Является почетным гражданином Владивостока.