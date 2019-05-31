Президент Туркмении лично заехал за Медведевым в гостиницу на своем автомобиле

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Туркменский лидер был за рулем раритетной ГАЗ-21 "Волга", глава российского правительства сел на пассажирское кресло.

Вместе они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду. После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.

Российский премьер-министр прибыл в четверг в столицу Туркмении, где в пятницу состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.