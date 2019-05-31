{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Туркмении лично заехал за Медведевым в гостиницу на своем автомобиле

Гурбангулы Бердымухамедов был за рулем раритетной ГАЗ-21 "Волга"

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Туркменский лидер был за рулем раритетной ГАЗ-21 "Волга", глава российского правительства сел на пассажирское кресло.

Вместе они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду. После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.

Российский премьер-министр прибыл в четверг в столицу Туркмении, где в пятницу состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
Заместителем главы Владивостока назначен референт Владимир Черепков
Он является сыном Виктора Черепкова, ранее занимавшего пост главы города
Читать полностью