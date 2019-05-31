До 5 тыс. человек обратились на первую горячую линию Кадастровой палаты о дачной амнистии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек обратились в Кадастровую палату Росреестра по открытой горячей линии для консультирования о вопросах дачной амнистии, сообщила в пятницу пресс-служба федерального ведомства.

"В преддверии дачного сезона во всех филиалах Кадастровой палаты по субъектам Российской Федерации организовано консультирование владельцев загородной недвижимости. К специалистам обратились около 5 тыс. граждан. Особенно активно обращались за консультациями в Астраханской, Брянской, Нижегородской, Орловской, Самарской и Саратовской областях, Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Порядка 31% от общего числа поступивших вопросов касалось порядка постановки на учет и оформления в собственность домов и земельных участков после окончания дачной амнистии. Еще 22% обращений были о необходимости оформления хозпостроек. На третьем месте по популярности (19% обращений) оказался вопрос, связанный с законом о садоводстве и огородничестве, в частности, о прописке в садовом доме и процедуре его перевода в категорию жилой недвижимости.

"Кроме того, собственников интересовала тема определения кадастровой стоимости и расчета налога на имущество, а также процедура оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости (около 14% обращений). Также среди наиболее популярных для россиян вопросов - необходимость уточнения границ земельного участка и получение детальных рекомендаций, как обезопасить сделки с загородной недвижимостью", - сообщили в ведомстве.

О горячей линии

Впервые горячие линии и дни открытых дверей для дачников по всей России были организованы Кадастровой палатой 20-24 мая в рамках всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости. Такая акция потребовалась в связи с завершением 1 марта дачной амнистии и стартом дачной реформы в 2019 году. Палата рассчитывает, что проведение тематических горячих линий станет регулярным.

С момента вступления в силу в 2006 году закона о дачной амнистии и до ее окончания 1 марта 2019 года в России в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 13 млн прав на объекты недвижимости, из них 3,5 млн - на землях индивидуального жилищного строительства, остальная часть преимущественно на землях садовых некоммерческих товариществ и смежных форм участков.

Однако не все успели воспользоваться этим механизмом. В Госдуме находятся на рассмотрении два варианта законопроектов о продлении амнистии - правительственный, до 1 марта 2020 года, и главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, до 1 марта 2022 года.