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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Представитель ООН обвинил Британию в применении к Ассанжу психологических пыток

Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер рассказал, что это подтверждает состояние здоровья основателя WikiLeaks

ТАСС, 31 мая. Симптомы, имеющиеся у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, свидетельствуют о том, что он несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании. Такое мнение высказал специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер в комментарии газете The Times, опубликованном в пятницу.

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"У Ассанжа есть все симптомы, характерные для длительного воздействия психологических пыток, включая крайне сильный стресс, хроническую тревожность и глубокую психологическую травму. Все доказательства налицо. Ассанж несколько лет подвергался все более жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания, совокупное воздействие которых можно охарактеризовать только как психологическую пытку", - приводит газета слова эксперта, встречавшегося с основателем WikiLeaks в тюрьме Белмарш.

Мельцер обвинил Великобританию, США и Швецию в том, что они совместно организовали "непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете" против Ассанжа.

В четверг WikiLeaks сообщила, что Ассанж перемещен в больничное отделение пенитенциарного учреждения из-за ухудшения состояния здоровья. Ранее врачи диагностировали у него депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом долгого пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.

1 мая решением Королевского суда лондонского района Саутуарк Ассанж был приговорен к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Судья Дебора Тейлор подчеркнула, что приняла во внимание возможные смягчающие обстоятельства, но подчеркнула, что "никто не может быть превыше закона и игнорировать предписания суда".

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ШвецияСШАВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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