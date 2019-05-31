Урок о Москве оказался самым востребованным в библиотеке Московской электронной школы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сценарий урока "России о Москве - городе, где рождается завтра", созданный учителем информатики столичной школы, возглавил рейтинг наиболее популярных занятий библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) за 2018/2019 учебный год. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"Этот сценарий набрал более 11 тыс. просмотров и стал самым популярным за все время работы библиотеки МЭШ. Задания, представленные в сценарии, знакомят учеников с географическим положением и символикой России, а также с ролью Москвы в жизни страны. Педагоги могут в увлекательной форме рассказать о возможностях, которые предоставляет город жителям, - о его системах здравоохранения, транспорта, образования, об информационных порталах, а также о перспективах развития столицы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автор урока - учитель информатики школы № 1034 Ильдар Хусаинов. В занятии содержатся элементы нескольких учебных дисциплин, что позволяет большему числу педагогов им воспользоваться.

Второе место по популярности занял урок литературного чтения для учеников 1-4 классов по стихотворению Самуила Маршака "Чего боялся Петя?", автором которого является учительница начальных классов школы № 1799 Юлия Котова. Сценарий использовали более 6,3 тыс. раз. А на третьем месте - занятие для 6 класса по английскому языку от педагога школы № 1861 "Загорье" Екатерины Иваничевой - более 5,2 тыс. просмотров. Там даются задания, развивающие навыки чтения, разговора, аудирования и письма.

Как сообщалось, всего в библиотеке МЭШ можно найти более 36 тыс. сценариев уроков и тысячу учебных пособий, ее общий фонд, состоящий из разнообразных текстов, заданий, видеоматериалов и изображений, превышает 500 тыс. единиц. В марте для всех желающих открылся доступ к просмотру библиотеки, за два месяца ее посетили свыше 49 тыс. пользователей из разных регионов России, а также из Великобритании, Нидерландов, Германии, Финляндии, США, Узбекистана, Белоруссии. При этом у всех, кто зарегистрирован в библиотеке, есть возможность загружать собственные образовательные материалы.