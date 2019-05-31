Мэрия Екатеринбурга получила почти 10 тыс. предложений по месту строительства храма

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора Святой Екатерины не на исторической территории, а в сквере неподалеку от нее. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга с 20 по 30 мая проводила сбор предложений от горожан по местам для возможного возведения храма.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Почти 10 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в сборе предложений по месту строительства храма Святой Екатерины, организованном администрацией города, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мэрии.

"По данным на 11:00 мск 31 мая, в мэрию поступило 9966 предложений от горожан по месту строительства храма", - сказали в мэрии, уточнив, что в целом жителями Екатеринбурга было предложено 53 площадки.

По итогам голосования в ближайшее время администрация представит шорт-лист с основными вариантами площадок для строительства храма, из которых, по результатам опроса или общегородского референдума, будет выбрано наиболее подходящее место.

По данным городской епархии, в Екатеринбурге порядка 70 приходских и монашеских общин, которые располагаются в 61 храме традиционной архитектуры, а также в 30 приспособленных помещениях, в том числе полуподвальных. "На один храм в Екатеринбурге приходится примерно 25 тыс. жителей. Хотя по СНИП (строительные нормы и правила) один храм должен приходиться на каждые 10-15 тыс. человек", - уточнил ТАСС руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоирей Максим Миняйло.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере.