Президент Туркмении подарил Медведеву щенка пятнистого алабая

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву щенка алабая. Щенок робко подошел к Медведеву и улегся у него в ногах. Российский премьер ласково потрепал собаку по загривку.

"Как назовем?" - с улыбкой спросил он Бердымухамедова. Туркменский лидер развел руками, как бы говоря, что выбор клички остается за новым хозяином. Он уточнил, что щенок породы пятнистый алабай.

Российскому премьеру передали родословную его нового питомца. "Вот написано: отец - Гарабаш, мать - Аладжа", - прочитал в документах глава правительства. Глядя на то, как щенок добродушно лежит в ногах у Медведева, Бердымухамедов сказал: "Хозяина нашел уже, хозяина узнал уже". "Нашел, нашел!" - смеясь, подтвердил Медведев.

В качестве ответного подарка российский премьер преподнес туркменскому лидеру раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". Книга была издана в 1939 году к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР и посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении. В альбоме размещены описания памятников древнего Мерва и других.

"Смотрите, издано Москва - Ашхабад, 39 год. Так что это в вашу библиотеку такой памятник исторический, - сказал глава российского кабмина, вручая подарок. - Причем интересно, что она двуязычная". Бердымухамедов с благодарностью принял книгу. "Это большой подарок, спасибо", - сказал он.