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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Суд частично удовлетворил иск зоозащитников, требующих выпустить косаток в Приморье

Истцы также просили признать незаконными несколько приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема вылова косаток и белух в 2018 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск сахалинских зоозащитных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана", "Бумеранг", требующих выпустить на волю косаток и белух из бухты Средняя в Приморском крае, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд решил исковое заявление зоозащитных организаций удовлетворить частично (удовлетворены все требования к Росрыболовству, отклонены требования, предъявленные Росприроднадзору)", - огласила решение судья Наталья Перченко.

Истцы требовали признать бездействие Росприроднадзора незаконным и обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить их в естественную среду обитания. Также они просили признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема вылова косаток и белух в 2018 году, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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