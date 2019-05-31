Суд частично удовлетворил иск зоозащитников, требующих выпустить косаток в Приморье

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск сахалинских зоозащитных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана", "Бумеранг", требующих выпустить на волю косаток и белух из бухты Средняя в Приморском крае, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил исковое заявление зоозащитных организаций удовлетворить частично (удовлетворены все требования к Росрыболовству, отклонены требования, предъявленные Росприроднадзору)", - огласила решение судья Наталья Перченко.

Истцы требовали признать бездействие Росприроднадзора незаконным и обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить их в естественную среду обитания. Также они просили признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема вылова косаток и белух в 2018 году, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях.