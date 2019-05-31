Власти Дагестана выплатили 1 млн рублей родственникам погибшего в катастрофе SSJ-100

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Дагестана выплатило 1 млн рублей родственникам погибшего в катастрофе в Шереметьево уроженца республики Навруза Искандерова, сообщил ТАСС в пятницу вице-премьер региона Рамазан Джафаров.

"На сегодня выплата в размере 1 млн рублей родственникам погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево Навруза Искандерова из Каякентского района завершена", - сказал собеседник агентства.

Похороны Навруза Искандерова состоялись 21 мая в его родном селе Усемикент в Каякентском районе Дагестана, проститься с ним пришли более 500 человек, в том числе и представители воинской части, где служил погибший.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что Навруз Искандеров 1996 года рождения только начинал службу на подводной лодке, был офицером флота. У него не было родителей, в Дагестане у него живут родственники.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.