Семьям пострадавших на батуте в Бурятии детей выделено по 400 тыс. рублей компенсации

УЛАН-УДЭ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии выделили семьям пятерых детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ и попавших в больницу с тяжелыми травмами, по 400 тыс. рублей компенсации на лечение. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь Министерства социальной защиты населения Бурятии Арюна Гулгенова.

"Из республиканского бюджета по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова выделено 2 млн рублей, то есть по 400 тыс. рублей семьям пятерых детей. Деньги уже поступили на их счета", - сказала Гулгенова. Вопрос по шестому ребенку, получившему незначительные травмы и находящемуся на амбулаторном лечении, решается.

Рядом с Домом торговли в Октябрьском районе города днем 30 мая резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. Пострадали несовершеннолетние в возрасте от трех до семи лет, они, как пояснили в Минздраве Бурятии, упали с высоты третьего этажа.

Четверо детей - в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации, у них разные травмы, в том числе ушибы головного мозга, переломы костей черепа. Еще один ребенок проходит лечение в травматологическом отделении. Ранее в Минздраве региона сообщили, что за медпомощью вечером 30 мая обратился шестой ребенок, его отправили на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Проверку начала прокуратура Бурятии.