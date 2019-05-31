Мэрия Екатеринбурга назвала пять мест для возможного строительства храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга представили шорт-лист из пяти площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины. Варианты мест для возведения собора назвал начальник департамента архитектуры мэрии Екатеринбурга Андрей Молоков на заседании экспертного совета архитекторов в пятницу.
30 мая мэрия Екатеринбурга завершила сбор предложений по вариантам площадок для строительства собора Святой Екатерины. Горожане прислали около 10 тыс. обращений. По данным на 31 мая, выделено 60 площадок, разбор предложений продолжается. Совет архитекторов сформировал шорт-лист из самых популярных вариантов, названных горожанами.
"В пятерку главных площадок для строительства храма вошла территория на набережной реки Исеть за Макаровским мостом, площадка напротив стадиона "Екатеринбург-Арена", сквер на Октябрьской площади, при условии уменьшения масштабов храма, площадка Ново-Тихвенского монастыря в Зеленой роще и пустырь на пересечении улиц Фурманова-Белинского", - сказал Молоков, отметив, что позднее эксперты выделят из пяти площадок три, которые будут представлены на опрос или общегородской референдум.
Описание площадок
Площадка за Макаровским мостом - это набережная реки Исеть выше по течению от основной части городского пруда. Октябрьская площадь - место, где 13 мая планировалось начать строительство и которое вызвало протест у горожан, в новой интерпретации предполагается изменение масштабов и перенос храма в границах изначальной территории проекта. Стадион "Екатеринбург-Арена", территория напротив которого на улице Татищева также рассматривается в качестве площадки, построен к прошедшему летом 2018 года Чемпионату мира по футболу.
Еще один предлагаемый вариант - территория Ново-Тихвинского монастыря, расположенного в центре города, в парковом массиве Зеленая Роща, который является одним из излюбленных мест отдыха жителей Екатеринбурга. Пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова на берегу реки Исеть располагается на "гостевом" маршруте из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга. Ранее неподалеку от этого места располагался Уральский завод химреактивов, который был перенесен в 70-80 годы в пригород Екатеринбурга.
История конфликта
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора Святой Екатерины не на исторической территории, а в сквере неподалеку от нее. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга с 20 по 30 мая проводила сбор предложений от горожан по местам для возможного возведения храма.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере.