Бутырская прокуратура Москвы выявила полицейских, незаконно занимающихся бизнесом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Бутырская межрайонная прокуратура Москвы в ходе проверок в поднадзорных отделах полиции выявила сотрудников, зарегистрированных в качестве предпринимателей в нарушение требований закона о госслужбе.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы, в ходе проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства выяснилось, что оперуполномоченный отделения уголовного розыска и дознаватель зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, а начальник отделения участковых уполномоченных полиции являлся учредителем и генеральным директором компании по оптовой продаже товаров.

Кроме того, в ходе проверки также "установлены многочисленные факты сокрытия данных о находящихся в собственности сотрудников полиции (их супругов и несовершеннолетних детей) транспортных средствах и объектах недвижимости".

По итогам проверки Бутырский межрайонной прокурор внес начальнику УВД по Северо-Восточному округу Москвы представление об устранении выявленных нарушений.

Десять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.