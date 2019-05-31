В Башкирии 2020 год объявят годом молдавской культуры и искусства

УФА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Башкирии объявят 2020-й годом молдавской культуры и искусства. Решение об этом принято на форуме "Республика Молдова - регионы России" в Уфе, передает корреспондент ТАСС.

Модератор форума, сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, подытоживая выступление министра культуры республики Амины Шафиковой, предложил объявить в Башкирии годом культуры и искусства Молдавии 2020 год.

"Мы договорились", - согласился с предложением врио главы региона Радий Хабиров.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности провести в рамках года культуры в Башкирии фестиваль вина. "У нас есть опыт проведения фестивалей вина в разных странах. Мы могли бы на следующий год в рамках года культуры приехать и провести фестиваль вина", - сказал он, добавив, что готов приехать лично.

Ректор Башкирского госуниверситета Николай Морозкин рассказал о взаимных намерениях по разработке программы обмена студентами, по его словам, идею подали сами студенты университета после встречи с президентом Додоном.

"Договорились с ректором Славянского университета Молдавии Татьяной Млечко о том, что мы сейчас обменяемся делегациями, проработаем конкретные программы и уже заключим договоры о включении в обучение на семестр и год", - сказал он. По итогам встречи со студентами Додону было присвоено звание почетного доктора Башкирского государственного университета.

Делегация Молдавии находится с в Уфе с рабочим визитом, ранее стороны заключили несколько соглашений о сотрудничестве между муниципалитетами. В пятницу состоялся форум "Республика Молдова - регионы России", где страна презентовала экономический потенциал бизнес-сообществу Башкирии.