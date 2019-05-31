В 2018 году на дорогах Подмосковья в результате автоаварий погиб 21 ребенок

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Автоаварии, произошедшие на дорогах Подмосковья в прошлом году, унесли жизни 21 ребенка. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава ГИБДД Московской области Виктор Кузнецов.

"В 2018 году на подмосковных автодорогах зарегистрировано 533 аварии с детьми и подростками до 16 лет, в результате которых 21 ребенок погиб и 573 получили травмы различной степени тяжести. Перевозка 61 ребенка, попавшего в ДТП, осуществлялась с нарушениями правил дорожного движения - без применения детских кресел или ремней безопасности", - сказал он.

По словам Кузнецова, с начала этого года в Московской области произошли три крупные аварии, в которых погибли несовершеннолетние пассажиры. Печальная статистика, отметил глава ведомства, является следствием пренебрежительного отношения граждан к правилам дорожного движения. "Данные общероссийских социологических исследований и официальная статистика говорят от том, что практически 50% родителей допускают нарушения ПДД даже при наличии в автомобиле детей, в частности, превышают скорость, совершают обгон и пользуются мобильным телефоном", - сказал он.