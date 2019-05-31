Чиновники одного из районов Новосибирска будут инспектировать улицы на велосипедах

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники администрации Первомайского района Новосибирска планируют регулярно совершать "санитарные объезды района" на велосипеде. Такой способ передвижения, по их мнению, позволяет разглядеть недостатки, которые незаметны из окна автомобиля, сообщил ТАСС в пятницу заместитель главы администрации района Артем Роговский.

"Такие выезды в дальнейшем планируются. Не могу пока сказать, как часто - у нас лето пока здесь [в Новосибирске] не наступило как таковое, погода меняется. Но уже могу сказать, что инфраструктура есть. Незадолго до этого велообъезда у администрации Первомайского района появилась велопарковка. У меня велосипеда пока нет собственного, но если такие велопробеги станут частыми, то придется покупать", - сказал Роговский.

В ходе первого санитарного объезда сотрудники администрации ознакомились с ходом работ по благоустройству парка "25 лет Победы", где в текущем году появится смотровая площадка, проинспектировали места уличной торговли, а также обнаружили бордюр, который мешает проезду колясок и велосипедов. Его решили убрать. По мнению чиновников, инспектирование района на велосипеде имеет свои преимущества по сравнению с традиционным способом передвижения на автомобиле.

"Ты едешь совершенно по другим местам и есть моменты, которые на автомобиле ты не увидишь. Это необычный опыт, но мы считаем, что он прогрессивный. Будем использовать его в дальнейшем", - добавил Роговский.

В 2018 году в Первомайском районе капитально отремонтировали главную улицу - Первомайскую - по федеральной программе БКАД. На одном из участков Первомайской обустроили велодорожку.