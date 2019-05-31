Финалисты конкурса "Лидеры России" провели 90 встреч в школах, где учились

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Победители, финалисты и наставники конкурса управленцев "Лидеры России" посетили учебные заведения в 40 регионах страны в рамках проекта "Моя родная школа". Об этом сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" в опубликованном в пятницу пресс-релизе.

"Завершился проект "Моя родная школа", инициированный клубом победителей конкурса "Лидеры России" "Эльбрус". В рамках проекта финалисты и победители конкурса провели 90 мастер-классов в своих родных школах в 40 регионах России - от Калининграда до Владивостока", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, проект проходил в апреле и мае. Мастер-классы для школьников в частности, провела помощник министра экономического развития Татьяна Дьяконова, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Волков, заместитель министра экономического развития Илья Торосов и глава комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

"Помимо участников конкурса "Лидеры России" к проекту "Моя родная школа" присоединились и наставники: министр экономического развития Максим Орешкин и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин", - отмечается в пресс-релизе.

Как уточнили организаторы, после завершении мастер-классов среди школьников прошел конкурс видеороликов "Я и моя школа через 10 лет…". "Победителями конкурса стали 104 участника, имена которых будут названы в ближайшее время. Каждый из них сможет пройти тестирование "Карьерный потенциал", которое поможет узнать о своих сильных и слабых сторонах. После тестирования у школьников будет возможность получить персональную консультацию от эксперта в области профориентации и карьер", - добавили в АНО.

"Невероятные эмоции участников и живой неподдельный интерес школьников - это то, чем запомнится проект. Он помог участникам конкурса вернуться в точку отсчета, к истоку, вспомнить свои детские мечты и стремления и по-новому взглянуть на свои приоритеты", - заявила победитель конкурса "Лидеры России", автор проекта "Моя родная школа" Вероника Прищепа, которую цитирует пресс-служба.

Проект "Моя родная школа" реализуется при поддержке "Российского движения школьников".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана АНО, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Финальный этап прошел 7-11 февраля 2018 года, победителями тогда стали 103 человека. При этом в программу наставничества вошли 140 участников, включая 37 финалистов. Более 80 участников первого конкурса получили кадровые назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.