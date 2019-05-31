В российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с однополым сексом и наркотиками

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фильм о британском певце и композиторе Элтоне Джоне "Рокетмен" претерпел изменения перед выходом в российский прокат в соответствии с российским законодательством. Об этом в пятницу сообщила ТАСС представитель компании "Централ Партнершип", которая занимается прокатом картины.

"Действительно, в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ", - сказала собеседница агентства.

Как написал в своем Facebook кинокритик Антон Долин, из фильма вырезали все сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков.

"Вырезаны все сцены поцелуев, секса [...] Миша Козырев утверждает, что изрядно сократили сцены с употреблением наркотиков (не заметил, но верю). Самое же противное, что из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему - "ты обречен на одиночество"), - говорится в сообщении.

Представитель "Централ Партнершип" также отметила, что в российский прокат картина выйдет 6 июня.

Фильм "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера посвящен творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, будучи еще Реджиналдом Дуайтом, учился в Королевской академии музыки, и как ворвался на вершину музыкального олимпа.