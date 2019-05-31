В России с начала 2019 года 15 детей погибли при падении из окна

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 100 детей выпали из окон квартир в России с начала 2019 года, 15 из них погибли. Об этом сообщила в пятницу уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Только с начала этого года более 100 падений <…> 15 из них со смертельным исходом. Это по данным, которые собирают наши уполномоченные по правам ребенка в регионах", - сказала она журналистам.

Детский омбудсмен уточнила, что 55,5% выпавших из окон детей младше четырех лет.

Ранее Кузнецова сообщила, что за 2018 год из окон квартир выпали 905 детей, 60% из них - это малыши в возрасте до четырех лет. Погибли 123 ребенка, 33 стали инвалидами.