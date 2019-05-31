Депутаты Петербурга запретили продавать энергетики несовершеннолетним

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, передает корреспондент ТАСС. Голосование состоялось на пленарном заседании городского парламента в пятницу.

"На территории Санкт-Петербурга не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также в организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также устанавливается административная ответственность за несоблюдение этих требований: для обычных граждан штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 50 тыс. рублей.

Аналогичные ограничения уже действуют в Московской, Амурской, Омской областях и ряде других регионов России. Полный запрет на продажу безалкогольных энергетиков установлен во Франции, Дании, Норвегии.