В Минздраве рассказали о вреде бестабачного кальяна

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Курение бестабачных кальянов может привести к развитию инфекционных заболеваний, что доказывает их пагубное влияние на здоровье наравне с обычными, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минздрава.

Почти совсем без табака. Какие меры по борьбе с курением предложил Минздрав

"Опасность представляют и бестабачные кальяны. По данным исследований, употребление бестабачных кальянов создает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний в связи с тем, что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий. В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

Как добавили в Минздраве, получено много доказательств того, что курение кальяна приводит к развитию таких заболеваний, как сердечно-сосудистые болезни и рак. Влияние курения бестабачных кальянов на организм требует дальнейших исследований для предотвращения связанных с ним последствий для здоровья.

"Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением", - добавили в министерстве.

По данным независимого аналитического доклада федерального проекта "Трезвая Россия", составные части кальянов, которые используются в общественных местах и не поддаются дезинфекции, могут содержать бактерии, вызывающие инфекционные заболевания. В частности, трубки и колбы содержат бактерии, в том числе стафилококк, синегнойную палочку, возбудители туберкулеза, герпеса и гепатита А, грибок аспергилла и другие.

Всемирный день без табака

31 мая отмечается Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. День создан для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.

По данным Минздрава РФ, ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до 500 тыс. человек. Для борьбы с проблемой министерство подготовило новый проект концепции осуществления государственной антитабачной политики, согласно которой уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет. После этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота.