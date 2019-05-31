Минюст проводит проверку восьми партий, по трем направлены иски о ликвидации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минюст РФ проводит плановую проверку деятельности восьми политических партий, по трем из них в суд направлены исковые заявления о ликвидации в связи с несоответствиям требованиям законодательства. Об этом сообщил в пятницу отдел общественных связей департамента организации и контроля министерства.

"Минюстом России направлены административные исковые заявления о ликвидации общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России", политической партии "Альянс зеленых", политической партии "Союз горожан", - говорится в пресс-релизе, поступившем в ТАСС.

В нем напоминается, что Минюст проводит анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах "в рамках текущего контроля, на основании сведений о зарегистрированных кандидатах (списках кандидатов), выдвинутых от политических партий на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в течение семи лет, предоставленных ЦИК РФ, с учетом даты государственной регистрации политических партий".

Таким образом, в 2019 году министерство "осуществляет плановые проверки деятельности восьми политических партий", указали в Минюсте, пояснив, что предметом данных проверок является установление соответствия деятельности политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений законодательству РФ, а также целям и задачам, предусмотренным уставом политических партий.

Одним из обязательных требований, предъявляемым к партиям, является обязательное участие в избирательных кампаниях, в случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда. После вступления решения суда о ликвидации в установленном законом порядке политическая партия исключается из списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах.

По информации Минюста

Ранее Минюст информировал, что в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий. Это связано с тем, что из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 были включены в реестр в течение 2012 года, когда было либерализовано законодательство о политических партиях, в частности, необходимая для регистрации партии численность ее членов сократилась с 40 тыс. до 500 человек. Поскольку изменения в закон "О политических партиях" вступили в силу 4 апреля 2012 года, государственная регистрация созданных после либерализации законодательства партий началась с мая 2012 года.

По прогнозу главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, из ныне существующих к концу года может быть ликвидирована примерно треть партий из-за несоответствий требованиям законодательства.