Путин поздравил Ассоциацию волонтерских центров с пятилетием

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Ассоциацию волонтерских центров с пятилетним юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Образованная в 2014 году, Ассоциация внесла большой, впечатляющий вклад в проведение зимних Олимпийских игр в Сочи, в решение серьезных организационных задач, в создание грандиозного праздника спорта, атмосферы искреннего гостеприимства и радушия. Убедительно продемонстрировала свой огромный творческий, созидательный потенциал", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Ассоциация сплотила десятки тысяч людей из разных регионов России и зарядила их интересными планами и инициативами.

"Важно, что вы стремитесь приносить пользу обществу, реализовывать свои знания, способности, опыт во имя благих, значимых дел. В активе Ассоциации - востребованные патриотические, спортивные, культурные, просветительские мероприятия, участие в строительстве объектов социальной, транспортной, производственной инфраструктуры. Оказание действенной помощи тем, кто нуждается в заботе и поддержке", - добавил президент.

Российский лидер также отметил необходимость укрепления добровольческого движения и широкого привлечения к этой работе молодежи.

Ассоциация волонтерских центов, крупнейшая добровольческая организация, была создана в 2014 году с целью выстраивания работы по организации и сопровождению волонтерских центров в субъектах РФ, а также развития волонтерского движения в стране. На сегодняшний день в Ассоциацию входит более 100 различных организаций.