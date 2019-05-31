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Рошаль предупредил родителей об опасности электросамокатов и батутов для детей

Говоря о батутах, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии заявил, что часто они не оборудованы необходимыми ограждениями

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что использование в городе электрических самокатов, а также детских батутов нужно отрегулировать в целях безопасности.

"Следующая проблема, которой мы будем заниматься обязательно, - это проблема электрических самокатов. Она похлеще будет, чем проблема с мопедами. Сейчас шныряют и взрослые, и дети на этих электрических самокатах по тротуарам и не по тротуарам, на улицу выезжают", - сказал он в пятницу журналистам.

Также Рошаль обратил внимание на опасность батутов. "Увлеченные прибылью [предприниматели] ставят эти батуты, но не создают достаточные ограждения, чтобы ребенок не травмировался", - отметил он.

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РоссияРошаль, Леонид Михайлович
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