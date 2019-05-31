Россия до 2025 года выделит 7,4 млрд рублей на популяризацию русского языка в мире

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Порядка 7,4 млрд рублей с 2019 по 2025 год будет направлено на популяризацию русского языка в мире, следует из целевой программы Минпросвещения "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ".

Программа направлена на улучшение условий для развития научного и кадрового потенциала в сфере обучения русскому, продвижение языка и образования на русском "в государствах-участниках СНГ, Республиках Абхазия и Южная Осетия, а также в иностранных государствах".

"Объем <...> ассигнований федерального бюджета - всего 7 406 1341,1 тыс. рублей", - говорится в документе.

В частности, предполагается "формирование единого электронного образовательного пространства", которое объединит все информационно-просветительские ресурсы по русскому языку и российской культуре, создание онлайн-школ на русском, организацию системы тренажеров и игр в интернете с "целью изучения и совершенствования русского языка как родного, как неродного, как иностранного для граждан независимо от места их проживания".

Также в рамках программы планируется обеспечить республики РФ учебными пособиями для изучения русского и языков из числа языков народов России, а также педагогами. Предусмотрено проведение олимпиад, конкурсов среди учеников, организация факультативных занятий и электронных курсов на родном языке по изучению национальной истории, культуры, народного творчества.