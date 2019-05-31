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Песков: Кузнецова представит Путину ежегодный доклад о защите прав детей в РФ

Как сообщил пресс-секретарь президента, 31 мая глава государства и детский омбудсмен обсудят текущие конкретные вопросы, связанные с защитой прав ребенка

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова представит главе государства Владимиру Путину в пятницу ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав детей в стране. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова представит ежегодный доклад детского омбудсмена главе государства, они обсудят текущие конкретные вопросы, связанные с защитой прав ребенка", - сказал он.

Песков добавил, что также в этот день Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКузнецова, Анна Юрьевна
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