Песков: Кузнецова представит Путину ежегодный доклад о защите прав детей в РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова представит главе государства Владимиру Путину в пятницу ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав детей в стране. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова представит ежегодный доклад детского омбудсмена главе государства, они обсудят текущие конкретные вопросы, связанные с защитой прав ребенка", - сказал он.

Песков добавил, что также в этот день Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.