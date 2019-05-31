Губернатор Луизианы подписал законопроект о запрете абортов на ранних сроках беременности

ТАСС, 31 мая. Губернатор-демократ штата Луизиана Джон Бел Эдвардс подписал законопроект, запрещающий аборты после того, как можно отчетливо услышать сердцебиение плода, то есть с 6-й недели беременности. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Ранее члены обеих палат законодательного собрания Луизианы одобрили данный законопроект подавляющим большинством голосов: в Палате представителей - 79 против 23, в Сенате - 31 против 5.

Поставив свою подпись под документом, Эдвардс пошел против позиции своей Демократической партии, которая традиционно выступает за право женщин на прерывание беременности. Но он - католик по вероисповеданию и неоднократно публично высказывался против абортов. "Я верен своим убеждениям в этом вопросе, - пояснил Эдвардс. - Я - за жизнь. Я знаю, что есть много сторонников моих взглядов, как и тех, кто не согласен со мной".

Законом не предусматриваются исключения для жертв изнасилования и инцеста. После дискуссий законодатели включили в документ только одну оговорку - разрешено делать аборт при наличии серьезной угрозы жизни женщины при родах.

Акушерам или гинекологам, рискнувшим прервать беременность, грозит тюремное заключение сроком до двух лет, а также лишение лицензии на медицинскую практику.

Как отмечает Си-эн-эн, запрет абортов в Луизиане вступит в силу только в том случае, если 5-й окружной апелляционный суд отменит решение нижестоящей судебной инстанции, заблокировавшей на прошлой неделе аналогичный закон, принятый в штате Миссисипи.

Консерваторы наступают

В текущем году Луизиана стала уже пятым южным штатом - после Миссисипи, Кентукки, Огайо и Джорджии, запретившим делать аборты с момента, когда можно различить сердцебиение плода. В Алабаме пошли еще дальше: там теперь вне закона прерывание беременности практически во всех случаях. Однако ни в одном из этих штатов подобные запреты еще не вступили в силу, они пока блокируются судами.

В Америке право на аборты активно оспаривается церковью и консервативными слоями общества. Правые политики не оставляют надежды добиться пересмотра принятого Верховным судом США в 1973 году решения по делу "Роу против Уэйда", подтвердившего право женщин на прерывание беременности. Врачи и клиники, делающие аборты, регулярно подвергаются пикетированию, угрозам, а порой и прямым нападениям. В Вашингтоне в январе ежегодно проходят "Марши за жизнь", собирающие сотни тысяч участников.

Эта тема была одной из самых эмоциональных и в ходе президентской предвыборной кампании 2016 года. Республиканец Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента в январе 2017 года подписал указ, который восстановил действие запрета на выделение федеральными властями средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию. Этот запрет был введен в 1985 году президентом-республиканцем Рональдом Рейганом, затем его отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году).