МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XII Международного петровского конгресса. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства России.

"Вот уже 10 лет северная столица становится центром притяжения для представителей культуры и науки, ученых, краеведов, музейных работников, искусствоведов из самых разных стран. Объединяет всех, кто интересуется российской историей, и особенно - эпохой Петра Великого", - говорится в сообщении.

Глава правительства также отметил важность того, что благодаря традиционным встречам конгресса ведется большая научная и исследовательская работа, которая позволяет всесторонне оценить историческое и культурное наследие петровской эпохи.

"Нынешний конгресс посвящен отражению в мировой культуре образа Петра Первого, вдохновлявшего художников и скульпторов, композиторов и режиссеров, поэтов и писателей. Одним из них был Даниил Александрович Гранин, который очень точно отметил, что "судьба Петра - это феномен, пример того, что может совершить человек за короткую жизнь, насколько полно проявить свои возможности", - добавил премьер-министр.

Медведев пожелал участникам успешной работы и выразил уверенность, что конгресс даст возможность обменяться мнениями и найти ответы на волнующие вопросы.

XII Международный петровский конгресс, посвященный изучению эпохи Петра I, стартует 31 мая в Санкт-Петербурге. Ранее Дмитрий Медведев провел в северной столице заседание оргкомитета, на котором обсуждался план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I. В Петербурге, в частности, пройдет порядка 110 мероприятий.