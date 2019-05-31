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Песков не прокомментировал удаление сцен в российской версии фильма об Элтоне Джоне

Пресс-секретарь президента посоветовал обратиться за комментариями в Министерство культуры

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с удалением некоторых сцен в российской версии фильма об Элтоне Джоне.

"Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать", - заявил Песков журналистам. Он посоветовал обратиться за комментариями в Министерство культуры.

Ранее представитель компании-кинопрокатчика "Централ Партнершип" сообщал ТАСС, что фильм о британском певце и композиторе Элтоне Джоне "Рокетмен" претерпел изменения перед выходом в российский прокат в соответствии с российским законодательством. Как написал в своем Facebook кинокритик Антон Долин, из фильма вырезали все сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков.

Фильм "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера посвящен творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни музыканта.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДжон, Элтон
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