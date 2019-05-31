ВЦИОМ: почти половина россиян отрицательно относятся к выбору необычных имен для детей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина (47%) жителей России отрицательно относится к тому, что родители называют своих детей необычными именами. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в пятницу на сайте центра.

Согласно материалам проведенного опроса, отрицательное отношение к необычным именам выразили люди старшего поколения (60% среди опрошенных в возрасте от 60 лет), в то время как среди представителей возрастной категории от 18 до 24 лет этот показатель почти в два раза ниже - 32%. Нейтрально к необычным именам относятся 41% респондентов (60% среди 25-34-летних), а положительно - 11% (23% среди 18-24-летних).

Самыми необычными именами, которые опрошенные слышали в течение последних 3-5 лет, стали Добрыня, Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Есения, Злата, Люцифер, Мирослава, Октябрина, Платон, Россия, Святослав, Ярослава, а также имена в виде цифры или буквенно-числового кода.

Большинство респондентов (64%) отметили, что назвали своих детей понравившимся именем, а не в честь кого-либо, причем среди молодежи (18-24 года) данный показатель выше (77%). Каждый четвертый участник опроса (27%) назвал ребенка в честь одного из членов своей семьи (32% среди опрошенных в возрасте от 60 лет), а 7% - в честь одного из святых (13% среди 35-44-летних). Имя известной личности (певца, актера, спортсмена и др.) или выдающейся исторической персоны (королевы, царя и др.) выбрали 4% и 3% соответственно. Еще 2% опрошенных назвали своего ребенка именем персонажа из книги, фильма или сериала, а 1% респондентов - в свою честь.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 29 мая 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.