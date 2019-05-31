Кузнецова призвала создать службу социальной помощи родителям в формате "одного окна"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает за создание службы социальной помощи родителям, попавшим в трудную ситуацию, в режиме "одного окна". Она полагает, что такая горячая линия позволит избежать трагедий, когда родители просто бросают своих детей.

Ранее в московском регионе произошло сразу несколько случаев, когда матери оставили своих маленьких детей. Одна женщина бросила двухлетнюю дочь в поликлинике на севере Москвы, другая отказалась забирать шестилетнего сына из игровой комнаты в одном из столичных торговых центров. В Котельниках мать привела двух маленьких детей в хостел, вышла под предлогом забытого в машине паспорта и скрылась.

"Это случаи запущенного социального неблагополучия. И возникает вопрос, а если бы эта женщина знала, куда обратиться, где взять помощь? А ее на самом деле много где можно взять: есть кризисные центры, есть возможность оформления документов, если нет гражданства, есть возможность оформления различных льгот, пособий", - прокомментировала Кузнецова журналистам эти случаи.

По мнению детского омбудсмена, необходимо повышать информированность родителей в вопросах получения помощи. "Мы предлагаем сегодня организовать работу доступной социальной помощи в режиме одного окна, когда есть единый номер, который является навигатором для человека в сфере социальной помощи", - сказала она.

По словам Кузнецовой, если человек переехал в другой регион или приехал из другой страны, ему не хватает такой социальной навигации. Горячая линия поможет избежать бюрократии и сориентирует в вопросах получения помощи. "Таких случаев социального неблагополучия и таких трагических случаев можно было бы избежать, если у человека была бы вовремя информация и инструкции, что можно делать, как помочь в этой ситуации", - подчеркнула Кузнецова.