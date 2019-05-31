Эскизный проект двухтопливного ледокола для Арктики закончат осенью 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Эскизный проект двухтопливного вспомогательного ледокола мощностью 12 - 14 МВт будет завершен в октябре текущего года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель гендиректора Крыловского государственного научного центра, ведущего работу над проектом, Олег Тимофеев.

"Мы выиграли конкурс на проектирование вспомогательного ледокола мощностью 12 - 14 мегаватт, работа идет в три этапа - первый этап техническое предложение, второй этап - эскизный проект, третий этап - технический проект. Техническое предложение принято, сейчас завершается эскизный проект после принятия эскизного проекта будет уже техническое проектирование. Сроки сдачи эскизного проекта - октябрь месяц этого года", - сказал собеседник агентства.

По заказу Росморпорта будет построено два таких ледокола. Они будут использовать двухтопливную систему - то есть получат возможность работать как на сжиженном природном газе, так и на дизеле. Поставка обоих судов планируется в 2024 году. После завершения эскизного проекта планируется выбор верфи для строительства судов.

По словам Тимофеева, это первый отечественный и второй в мире ледокол на СПГ. Область его применения - внешний рейд портов в Арктике.