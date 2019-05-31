В Астрахани неплательщик алиментов спрятался от судебных приставов в могиле

АСТРАХАНЬ, 31 мая . /ТАСС/. Должник по алиментам из Астрахани, чтобы избежать встречи с судебными приставами, спрятался в разрытой могиле и притворился мертвым, рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области.

"Мужчина, задолжав перед своим ребенком более 200 тыс. рублей, был объявлен в исполнительный розыск. Должника удалось обнаружить на месте его работы - городском кладбище, когда мужчина непосредственно трудился - копал могилу. Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Только после того, как его назвали по имени и отчеству, он "вернулся к жизни",- сказали в пресс-службе.

Поскольку ранее астраханца уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей").