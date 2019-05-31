Опрос: 38% работодателей берут на работу пенсионеров

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Работодатели стали чаще принимать на работу специалистов пенсионного возраста: доля тех, кто берет на работу пенсионеров, увеличилась с 25% в 2011 году до 38% в 2019 году. Также сократилось количество отказов в приеме на работу - с 38% в 2011 году до 26% в 2019 году, сообщила в пятницу пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.

"38% отечественных компаний лояльны соискателям пенсионного возраста. Еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья. 26% работодателей не рассматривают претендентов пенсионного возраста при подборе персонала", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился с 1 по 26 мая 2019 года по всей территории России среди 500 работодателей. Для опроса были выбраны менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала.

Согласно результатам опроса, среди организаций разных отраслей наиболее лояльны к соискателям пенсионного возраста производственные предприятия. "На общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, - соответствие квалификационным требованиям", - отмечает Superjob.

Реже всех о том, что принимают на работу пенсионеров, говорили в компаниях сферы информационных технологий (22%).