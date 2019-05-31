Сервис оповещения о передвижении машин скорой помощи запустили в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 мая. /ТАСС/. Жители Московской области смогут отследить передвижение машин скорой помощи с помощью СМС-оповещения, также увидеть движение скорой помощи можно будет в мобильном приложении "Системы-112" Подмосковья. Об этом в пятницу журналистам сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Тема здравоохранения всегда актуальна, особенно когда нужна экстренная медицинская помощь <…> Мы ввели, открыли новый сервис, который позволяет в случае, если вы вызвали скорую помощь, [обеспечить] полное информирование. Когда выехала скорая - вам приходит СМС, сколько времени займет [передвижение] до места вызова, до вашей квартиры и, соответственно, сам факт прибытия тоже фиксируется. То есть три СМС вы получаете, соответственно, понимаете, когда будет оказана медицинская помощь", - сказал Воробьев.

Он отметил, что жители региона также смогут отслеживать фактическое передвижение машины скорой помощи в приложении "Системы-112" Московской области.

Как уточнила пресс-служба губернатора, в настоящее время система информирования работает в тестовом режиме. В рабочий режим она войдет 1 июня.

Мобильное приложение "Системы-112" Подмосковья запустили в июле 2017 года. На сегодняшний день его скачали уже около 31 тыс. пользователей.