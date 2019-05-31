Эксперт: роботы не смогут заменить журналистов из-за неспособности чувствовать контекст

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Роботы никогда не смогут заменить собой журналистов из-за неспособности чувствовать контекст и работать со словом. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с ТАСС руководитель компании по производству умных роботов "Промобот" Олег Кивокурцев. Он принял участие в деловой программе площадки IPQuorum.Start в рамках международной стартап-конференции StartupVillage 2019, состоявшейся в Москве.

"Я не верю, что журналистикой может заниматься робот, ведь в этой профессии нужен креатив, нужно чувствовать контекст, уметь работать со словом, как и в искусстве", - сказал он, комментируя опыты специалистов, пытающихся обучить машины самостоятельно писать информационные сообщения. Кивокурцев привел пример: нейронная сеть может написать картину, однако сделает это только на базе существующих стилей, а создать новый стиль она не сможет.

Эксперт уверен, что роботы активнее будут внедряться в сферах, связанных с повышенной опасностью, с так называемыми грязными работами или там, где используется рутинный труд. "Промышленные, добывающие предприятия, управление транспортом - это опасно, строительство - это грязно, а скучно - это хостес, охранники, администраторы. Собственно, основные специальности наших роботов", - продолжил он. В качестве примера он также привел мобильные банковские приложения, доступные для владельцев смартфонов, где все решения принимает уже искусственный интеллект.

"Конечно же, в будущем рутинную работу будут делать роботы, их использование приведет к тому, что предприятия станут самостоятельными экономическими единицами, а работать будут один-два человека", - убежден Кивокурцев. При этом, считает он, повсеместное распространение получит базовый основной доход и люди будут получать средства к существованию вне зависимости от того, работают они или нет. "Люди окажутся на вершине пирамиды Маслоу, потому что их базовые потребности будут удовлетворены, это обеспечит скачок в науке, культуре, искусстве, а человеческий труд приобретет совершенно особую ценность", - сказал эксперт, недавно вошедший в тридцатку успешных предпринимателей моложе 30 лет в категории "Промышленность" по версии европейского Forbes.

Специальная площадка IPQuorum.Start была организована ассоциацией IPChain в рамках VII ежегодной международной стартап-конференции для технологических предпринимателей StartupVillage 2019, которая проходила в инновационном центре "Сколково" 29-30 мая. Ассоциация IPChain выступила официальным партнером StartupVillage 2019 по интеллектуальной собственности.