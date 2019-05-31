Билеты на открытие и закрытие WorldSkills в Казани обойдутся не дороже 1,5 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Цена билетов на церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани, который пройдет 22-27 августа, не превысят 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Татарстана.

"В продажу вышли билеты на церемонии открытия и закрытия. Стоимость билетов на церемонии составит от 300 до 1500 рублей. Однако самые дорогие билеты по цене 1500 рублей появятся в продаже позже. Информация об этом опубликуют дополнительно на сайте WorldSkills Kazan 2019", - сказали в пресс-службе.

Сценарии церемоний держатся в секрете. Известно только, что над шоу работает команда российского композитора Игоря Крутого во главе с режиссером-постановщиком, трехкратным лауреатом премии ТЭФИ Алексеем Сеченовым. В торжественных мероприятиях "будут задействованы новейшие сценические технологии и эффекты, а оригинальные декорации помогут воплотить все сценарные и художественные задумки", уточнили в пресс-службе.

Центральным действием церемонии закрытия станет награждение конкурсантов - будет вручено около 130 наград. В рамках мероприятия также состоится передача флага WorldSkills следующему городу-организатору - Шанхаю.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие представители более чем 60 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Город выиграл право проведения чемпионата на Генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Специально для проведения чемпионата будет построен крупнейший выставочный комплекс - "Казань Экспо" площадью 55,1 га.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. РФ является членом движения WorldSkills International с 2012 года.