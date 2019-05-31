Яровая предложила объявлять 22 июня минуту молчания по всей стране

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила 22 июня, в День памяти и скорби, объявлять минуту молчания по всей России.

"Очень важно, чтобы 22 июня [акция] "Свеча памяти", которую мы проводим, была дополнена еще и общей минутой молчания, когда бы останавливалась вся страна", - сказала политик в пятницу на пресс-конференции.

Она напомнила, что о начале Великой Отечественной войны объявили в 12 часов дня.

"Для нас это дата, когда вероломно, без объявления войны напали на нашу страну, акт агрессии, начало большой и страшной беды, - подчеркнула зампредседателя Госдумы. - Если бы у нас в стране появилась традиция общей минуты молчания, наверное, это и для всего мира стало бы напоминанием, что мы помним о том, что на нашу страну вероломно напали, и наш солдат защитил весь мир от фашизма и подарил право на жизнь современным поколениям, которые мы очень уважаем, ценим взаимодействие с ними, но они этой правды просто не знают".

"Если бы объявили минуту молчания по каждому, кто погиб в нашей стране в годы Великой Отечественной, мир замолчал бы на 50 лет", - добавила Яровая, отметив, что об этом "тоже не знает Европа".

"Если бы они знали об этом, никогда бы в российском солдате не могли бы видеть потенциального агрессора", - уверена парламентарий.