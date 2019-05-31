Экспертный совет АСИ обновился на 85% за счет представителей СМИ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) почти на 85% обновило экспертный совет организации на 2019 год. Как сообщается в пятницу на сайте организации, в него вошли 144 человека, впервые в составе - представители СМИ, среди которых заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин.

"Стратегия развития агентства до 2021 года, текущая повестка дня и новые направления в нашей работе стали поводом для обновления экспертного совета. В этом году в его состав впервые вошли представители СМИ, и мы уверены, что они вместе с другими экспертами помогут продвигать и поддерживать перспективные нацпроекты", - цитирует пресс-служба гендиректора АСИ Светлану Чупшеву.

В совет вошли бывший вице-премьер, сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, зампред ВЭБа Наталья Тимакова, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, замначальника управления президента по внутренней политике Антон Награльян и вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов. СМИ в совете представляют заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, директор дирекции утреннего вещания телеканала ТВЦ Владислав Шекоян, заместитель главного редактора газеты "Аргументы и факты" Индира Кодзасова.

Среди представителей образовательных и научных сообществ проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Лилия Овчарова, гендиректор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов, вице-президент по управлению и развитию Института науки и технологий "Сколково" Алексей Ситников, гендиректор Корпоративной академии Росатома Юлия Ужакина и директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская.

Экспертный совет АСИ состоит из предпринимателей, сотрудников госкомпаний, чиновников, журналистов, ученых и общественных деятелей. Совет исследует различные проекты и инициативы, после чего готовит рекомендации к заседаниям наблюдательного совета агентства. Члены экспертного совета могут быть переизбраны неограниченное количество раз.