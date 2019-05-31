Цены поездок на "Комете" от Севастополя до Ялты в 2019 году не изменятся

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Цены билетов на современное судно на подводных крыльях "Комета-120М", рейсы на котором стартуют с 1 июня, не будут увеличиваться в новом сезоне, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городского правительства.

Ранее сообщалось, что пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях "Комета" по маршруту Севастополь-Ялта возобновятся 1 июня.

"Результаты перевозок в августе и сентябре прошлого года показали высокую востребованность данного вида перевозок: "Комета" была заполнена почти на 100%. Мы приняли решение на период навигации 2019 года не индексировать цену билетов, чтобы как можно больше гостей и жителей Крыма смогли воспользоваться нашими услугами и полюбоваться красотами Крымского побережья", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки" Алексея Сорокина.

Уточняется, что продажа билетов начинается в пятницу в кассах Севастопольского и Ялтинского портов, а также на официальном сайте оператора перевозок и в мобильном приложении "Комета".

По данным "Морских скоростных пассажирских перевозок", продажа билетов будет идти на рейсы на неделю вперед. С 1 июня, по расписанию, запланированы по два рейса из Севастополя (08:00 и 14:00) и Ялты (11:00 и 17:00). На сайте компании сообщается, что стоимость детского билета 200 рублей, взрослого - 500-800.

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел" по поручению президента РФ Владимира Путина. Спуск первой "Кометы 120М" на воду прошел в Севастополе летом 2018 года, два месяца судно курсировало с загрузкой почти 100%. Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.