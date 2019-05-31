В Москве обвиняемый в изготовлении СВУ подросток направлен на психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Подросток, арестованный ранее в Москве по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства, направлен в институт имени В.П. Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом ТАСС сообщила его мать Надежда Кузьминкина.

"Мой сын направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского, где специалистам предстоит провести ему медицинское обследование и проверить его на вменяемость", - сказала она, уточнив, что ее сын пробудет в медучреждении до конца июня.