Число выходных и рабочих дней в 2020 году не изменится

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Количество нерабочих праздничных дней в 2020 году не изменится, поскольку они установлены статьей Трудового кодекса РФ. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

"Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются - они установлены 112 статьей Трудового кодекса РФ. Постановлением правительства ежегодно утверждаются переносы выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Количество как нерабочих, так и рабочих дней в году при этом не меняется ", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник). Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса Российской Федерации о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха", - добавили в Минтруде.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что последние дни 2019 года, 30 и 31 декабря, будут рабочими, общая продолжительность новогодних каникул составит восемь дней - с 1 по 8 января.