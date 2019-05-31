Волин: опыт перехода на цифровое вещание в Твери помог избежать ошибок в других регионах

ВЛАДИМИР, 31 мая. /ТАСС/. Тестовый этап по переходу на цифровое вещание, успешно пройденный в декабре 2018 года в Твери, позволил учесть и исправить ошибки, сообщил в пятницу журналистам в ходе рабочей поездки во Владимирской области замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Задача тестового этапа в Твери заключалась в том, чтобы отработать все возможные проблемы и ошибки. Единственная серьезная проблема, которая возникла, когда некоторые торговые точки стали завышать цены на цифровые приставки. Эта проблема была исправлена за 48 часов, после чего мы собрали всех крупных продавцов, добавили туда "Почту России", и был подписан меморандум, в соответствии с которым во всех крупных торговых сетях, на "Почте России" в обязательном порядке должны быть приставки не дороже 990 рублей", - сказал Волин.

Кроме того, по словам замминистра, в ходе перехода на цифровое телевещание в Твери выявили проблему быстрого доступа людей к консультациям операторов федеральной горячей линии по переходу на "цифру". Тогда время ответа на звонок могло доходить до девяти минут.

"Ко второму этапу количество операторов на федеральной горячей линии увеличено до 1,4 тыс. И время дозвона сократилось до семи секунд", - добавил Волин, отметив, что третья волна по отключению аналогового телевизионного сигнала в стране станет самой масштабной.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в четыре этапа - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и завершится 14 октября.